США инициировали в ВТО спор с Россией из-за пошлин на американские товары

Соединенные Штаты инициировали во Всемирной торговой организации (ВТО) спор в связи с введенными Россией 6 июля дополнительными пошлинами на ряд товаров. Об этом сообщила в среду пресс-службы ВТО.

"США попросили ВТО о проведении консультаций с Российской Федерацией, касающихся дополнительных пошлин, введенных Россией на ряд американских товаров", - говорится в сообщении.

Запрос Соединенных Штатов был распространен в ВТО в среду. Как пояснили в пресс-службе организации, американская сторона считает, что "дополнительные пошлины, которые Россия начала вводить с 6 июля, не соответствуют положениям Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ) 1994 года, потому что Россия не облагает дополнительными пошлинами продукцию других других членов ВТО, и, как представляется, применяет уровни пошлин на импортируемые из США товары выше, чем установленный Россией [при ее вступлении] в ВТО уровень торговых уступок".

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, постоянный представитель РФ при ВТО Геннадий Овечко сообщил ТАСС, что, согласно правилам ВТО, у российской стороны есть 10 дней для того, чтобы "дать ответ о согласии на вступление в консультации". Овечко пояснил, что ранее США запросили в ВТО консультации с целым рядом членов организации, включая Китай и Европейский союз.

Запрос о консультациях формально инициирует торговый спор в ВТО. Он дает сторонам возможность обсудить возникшую проблему и найти удовлетворяющее их решение, не прибегая к дальнейшей тяжбе. "Если консультации не увенчаются урегулированием спора, то по прошествии 60 дней обратившаяся с жалобой сторона может попросить об учреждении панели арбитров", - отметили в ВТО.

Россия ввела 6 июля дополнительные импортные пошлины в размере 25-40% на ряд американских товаров в ответ на повышенные пошлины США на ввоз стали и алюминия. Увеличение пошлин коснулось строительно-дорожной техники, нефтегазового оборудования и оптоволокна из США. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Минэкономразвития оценивает ущерб для российских экспортеров от введенных США торговых ограничений в $537,6 млн.

В конце марта США ввели пошлины на импорт стали и алюминия - 25% и 10% соответственно.