Представители АРФД встретились с послом США в Армении

Политический представитель Бюро АРФД, глава парламентской фракции АРФЛ Армен Рустамян и представитель Верховного органа АРФД в Армении Арсен Амбарцумян 29 августа встретились с послом Соединенных Штатов в Армении Ричардом Миллзом.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе АРФД, в ходе встречи обсуждались внутриполитические события последних месяцев в Армении и в этом контексте – демократические и избирательные процессы, а также борьба против коррупции.