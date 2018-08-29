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Представители АРФД встретились с послом США в Армении

Представители АРФД встретились с послом США в Армении

Политический  представитель  Бюро АРФД, глава парламентской фракции АРФЛ Армен Рустамян и представитель Верховного органа АРФД в Армении  Арсен Амбарцумян 29 августа   встретились с  послом Соединенных Штатов  в Армении   Ричардом Миллзом.

Как  сообщили Арменпресс в  пресс-службе  АРФД,  в ходе  встречи обсуждались внутриполитические события  последних месяцев  в  Армении и в  этом контексте – демократические и избирательные  процессы, а также борьба  против  коррупции.




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