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Бако Саакян принял депутата Европарламента Мартина Зонеборна

Бако Саакян принял депутата Европарламента Мартина Зонеборна

29 августа Президент Республики Арцах Бако Саакян принял депутата Европарламента Мартина Зонеборна и возглавляемую им делегацию.

Как сообщили Арменпресс в  Главном информационном  управлении  аппарата президента Республики Арцах, на встрече были обсуждены разные вопросы, касающиеся связей между Арцахом и Европой.

Президент отметил, что для развития двусторонних отношений имеется достаточно условий, подчеркнув в этом контексте важность углубления парламентских связей.
Во встрече приняли участие вице-спикер Национального собрания Республики Арцах ВаграмБалаян, министр иностранных дел МасисМаилян, руководитель Европейской комиссии Ай Дата Каспар Карапетян, другие должностные лица.




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