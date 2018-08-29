29 августа Президент Республики Арцах Бако Саакян принял депутата Европарламента Мартина Зонеборна и возглавляемую им делегацию.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, на встрече были обсуждены разные вопросы, касающиеся связей между Арцахом и Европой.

Президент отметил, что для развития двусторонних отношений имеется достаточно условий, подчеркнув в этом контексте важность углубления парламентских связей.

Во встрече приняли участие вице-спикер Национального собрания Республики Арцах ВаграмБалаян, министр иностранных дел МасисМаилян, руководитель Европейской комиссии Ай Дата Каспар Карапетян, другие должностные лица.