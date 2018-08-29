Для участия в выборах Совета старейшин в ЦИК подали заявки 4 блока и 9 партий

Документы, необходимые для участия в выборах Совета старейшин, в ЦИК подали 4 блока и 9 партий.

Как передает Арменпресс, об этом в беседе с журналистами 29 августа сказал секретарь ЦИК Армен Смбатян.

«Заявки представили 13 политических сил. До 3 сентября все заявки будут изучены и объявлены все допущенные участники выборов, которые состоятся 23 сентября», - сказал он.

Документы, необходимые для участия в выборах Совета старейшин, в ЦИК представили: партия Реформистов, ППА, партия «Айказуны»,ЛДПА, блок «Ереванцы», блок «Мой шаг», АРФД, блок «Ереванская общественность», партия «Наследие», партия «Оринацеркир», партия «Еркирцирани», АОД и партия «Демократический путь».