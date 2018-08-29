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Для участия в выборах Совета старейшин в ЦИК подали заявки 4 блока и 9 партий

Для участия в выборах Совета старейшин в ЦИК подали заявки 4 блока и 9 партий

Документы, необходимые для  участия  в  выборах Совета  старейшин,  в ЦИК  подали  4  блока и 9 партий.

Как  передает Арменпресс, об этом в беседе  с  журналистами 29 августа  сказал секретарь ЦИК Армен Смбатян. 

«Заявки представили 13 политических сил. До 3 сентября все  заявки будут изучены и объявлены  все  допущенные участники выборов, которые  состоятся 23 сентября», - сказал он.

Документы, необходимые для  участия  в  выборах Совета  старейшин,  в ЦИК  представили: партия  Реформистов, ППА, партия  «Айказуны»,ЛДПА, блок  «Ереванцы», блок  «Мой  шаг», АРФД, блок  «Ереванская общественность», партия  «Наследие», партия  «Оринацеркир», партия  «Еркирцирани», АОД и партия  «Демократический путь».




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