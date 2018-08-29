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Премьер-министр встретился с родственниками жертв событий 1 марта

Премьер-министр встретился с родственниками жертв событий 1 марта

Премьер-министр РА Никол Пашинян сегодня  встретился с родственниками жертв  событий 1 марта.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата правительства РА, премьер сказал:

«Эта  встреча  всегда  была  в  моей повестке, просто я хотел встретиться, когда будут конкретные  результаты по делу 1  марта.  Сделано достаточно много, и на  митинге  17 августа я сказал, что считаю дело 1  марта в целом раскрытым – остается уточнить детали, в том числе  конкретные  убийства и конкретные  обстоятельства.

Естественно, я не  знаю весь ход следствия и объемы проведенной  работы, и не  могу  сделать выводы  по тем заявлениям, с которыми выступил  глава Специальной  следственной  службы, а  также  с  комментариями, которые вообще  озвучиваются. Думаю, эти заявления дают повод надеяться, что  дело будет раскрыто во всех деталях. Излишне говорить, что раскрытие  событий  1  марта для  правительства, для  меня и для  граждан Армении – это дело чести и гражданского достоинства. Нет сомнений, что все  преступники будут призваны  к  ответственности – независимо от имени этого преступника, от занимаемой  им тогда или сейчас должности, от его статуса».

Родственники  жертв  событий 1 марта выразили надежду, что бархатная революция  и проводимые  реформы позволят полностью раскрыть  дело 1  марта  и построить новую Армению.




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