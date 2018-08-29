Премьер-министр встретился с родственниками жертв событий 1 марта

Премьер-министр РА Никол Пашинян сегодня встретился с родственниками жертв событий 1 марта.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата правительства РА, премьер сказал:

«Эта встреча всегда была в моей повестке, просто я хотел встретиться, когда будут конкретные результаты по делу 1 марта. Сделано достаточно много, и на митинге 17 августа я сказал, что считаю дело 1 марта в целом раскрытым – остается уточнить детали, в том числе конкретные убийства и конкретные обстоятельства.

Естественно, я не знаю весь ход следствия и объемы проведенной работы, и не могу сделать выводы по тем заявлениям, с которыми выступил глава Специальной следственной службы, а также с комментариями, которые вообще озвучиваются. Думаю, эти заявления дают повод надеяться, что дело будет раскрыто во всех деталях. Излишне говорить, что раскрытие событий 1 марта для правительства, для меня и для граждан Армении – это дело чести и гражданского достоинства. Нет сомнений, что все преступники будут призваны к ответственности – независимо от имени этого преступника, от занимаемой им тогда или сейчас должности, от его статуса».

Родственники жертв событий 1 марта выразили надежду, что бархатная революция и проводимые реформы позволят полностью раскрыть дело 1 марта и построить новую Армению.