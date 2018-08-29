Официальный сайт УЕФА — об Алеше Абрамяне

Официальный сайт УЕФА опубликовал материал о вратаре Алеше Абрамяне – недавно ушедшей из жизни легенде армянского футбола.

Как передает Арменпресс, сайт отмечает, что о кончине одного из ведущих игроков ереванского «Арарата» скорбит вся Армения.

«Ереванский «Арарат» стал единственной армянской командой, в 1973 году ставшей чемпионом СССР», - отмечает сайт.