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Официальный сайт УЕФА — об Алеше Абрамяне

Официальный сайт УЕФА — об Алеше Абрамяне

Официальный сайт УЕФА опубликовал материал  о вратаре  Алеше Абрамяне – недавно ушедшей из жизни легенде  армянского футбола.

Как  передает Арменпресс, сайт отмечает, что о  кончине  одного из ведущих игроков  ереванского «Арарата»  скорбит вся Армения. 

«Ереванский  «Арарат» стал единственной  армянской  командой, в 1973 году  ставшей  чемпионом СССР», - отмечает сайт.




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