Азиатские индексы - 29-08-18

ТОКИО, 29 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 29 августа на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.06% и составил 22813.47 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.16% и составил 1731.63 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.11% и составил 2777.98 пункта, а HANG SENG вырос на 0.28% и составил 28351.62 пункта.