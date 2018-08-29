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Азиатские индексы - 29-08-18

Азиатские индексы - 29-08-18

ТОКИО, 29 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 29 августа на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.06% и составил 22813.47 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.16% и составил 1731.63 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.11% и составил 2777.98 пункта, а HANG SENG вырос на 0.28% и составил 28351.62 пункта.




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