АРФД представила в ЦИК документы для участия в выборах Совета старейшин

АРФД представила в ЦИК документы для участия во внеочередных выборах Совета старейшин.

Как передает Арменпресс, партийный список возглавит МикаелМанукян. Об этом в беседе с журналистами сообщил член Верховного органа АРФД ВаагнМатинян.

«Ереванцы дадут свои голоса за представителя АРФД, потому что наш кандидат – коренной ереванец. Он пользуется большим уважением и любовью. Наши кандидаты вообще – люди высокопрофессиональные, прекрасно знающие свое дело», - сказал Матинян.

По его словам, они считают соперниками все политические силы и надеются на большинство в Совете старейшин.

АРФД идет на выборы со списком в составе 77 человек и с лозунгом «Вместе – во имя Еревана».