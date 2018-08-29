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АРФД представила в ЦИК документы для участия в выборах Совета старейшин

АРФД представила в ЦИК документы для участия в выборах Совета старейшин

АРФД представила в ЦИК  документы  для  участия  во внеочередных  выборах Совета  старейшин.

Как  передает Арменпресс, партийный список  возглавит МикаелМанукян. Об этом в  беседе с журналистами сообщил член Верховного органа АРФД ВаагнМатинян. 

«Ереванцы дадут  свои  голоса за представителя АРФД, потому  что наш кандидат – коренной  ереванец.  Он пользуется большим уважением и любовью. Наши кандидаты  вообще – люди высокопрофессиональные, прекрасно знающие  свое  дело», - сказал Матинян.

По его словам, они считают соперниками все политические  силы и надеются на большинство в Совете старейшин.

АРФД идет на выборы со списком в составе  77 человек и с лозунгом «Вместе – во имя Еревана».

 




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