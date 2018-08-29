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«Гражданский договор» пойдет на выборы в блоке «Мой шаг»

«Гражданский договор» пойдет на выборы в блоке «Мой шаг»

Партия «Гражданский договор» пойдет на  выборы Совета старейшин  в составе   блока «Мой  шаг».

Как  передает Арменпресс, об этом на  встрече  с журналистами в ЦИК  29 августа  сказал  спикер  ГД ВаанКостанян.

«В состав блока «Мой  шаг» входят ГД, партия  «Аракелутюн», а также отдельные  лица, участвовавшие  в  революции. Блок  возглавит член ГД , актер АйкМарутян», - сказал Костанян.

По его словам, блок  может обеспечить вовлеченность всей  революционной  команды.

«Это команда, совершившая революцию. Мы  никого не  рассматриваем в  качестве  соперника, мы  продолжаем общение с гражданами. Ознакомившись с  нашей  программой, общественность поймет, что управление городом берет на  себя  компетентная команда», - сказал он.

Блок «Мой  шаг» идет на выборы  со списком в составе  170 человек.

 

 

 

 

 




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