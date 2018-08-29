«Гражданский договор» пойдет на выборы в блоке «Мой шаг»

Партия «Гражданский договор» пойдет на выборы Совета старейшин в составе блока «Мой шаг».

Как передает Арменпресс, об этом на встрече с журналистами в ЦИК 29 августа сказал спикер ГД ВаанКостанян.

«В состав блока «Мой шаг» входят ГД, партия «Аракелутюн», а также отдельные лица, участвовавшие в революции. Блок возглавит член ГД , актер АйкМарутян», - сказал Костанян.

По его словам, блок может обеспечить вовлеченность всей революционной команды.

«Это команда, совершившая революцию. Мы никого не рассматриваем в качестве соперника, мы продолжаем общение с гражданами. Ознакомившись с нашей программой, общественность поймет, что управление городом берет на себя компетентная команда», - сказал он.

Блок «Мой шаг» идет на выборы со списком в составе 170 человек.