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Раскрыт единственный запрещенный Меган Маркл цвет

Раскрыт единственный запрещенный Меган Маркл цвет

Эксперты объяснили, почему Меган Маркл и Кейт Миддлтон никогда не надевают одежду оранжевого цвета. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Express.

Несмотря на то, что герцогиня Сассекская часто появлялась на публике в других ярких цветах, в оранжевом ее не видели даже до свадьбы с принцем Гарри.

Оказалось, что именно этот оттенок неудачно выходит на фотографиях, и при выборе нарядов бывшая актриса Меган Маркл и жена принца Уильяма Кейт Миддлтон учитывают этот факт.

 

 




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