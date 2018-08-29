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Свидетели назвали имена Овика и Джоника Абрамянов и Алика Саргсяна в числе замешанных в злоупотребления — уголовное дело направлено в ССС

Свидетели назвали имена Овика и Джоника Абрамянов и Алика Саргсяна в числе замешанных в злоупотребления — уголовное дело направлено в ССС

В  управлении по коррупционным делам, преступлениям против  собственности и киберпреступлений  Главного управления  по особо важным делам СК РА собраны  материалы о превышении ответственными лицами законодательного и исполнительного органов  своих полномочий, о мошенничестве  и др. 

Как  сообщили Арменпресс в  ССС,  на основании показаний  директора  компании «Авазаатик» возбуждено уг/дело и в результате  следственных мероприятий  выяснилось, что с 2000г. компания  занималась  горнодобывающей  деятельностью в Араратской  области, вложила  около 80 000 долларов на приобретение  линий  по промывке песка. Однако в 2008г.  высокопоставленные  лица стали чинить им препоны, вымогая 60% прибыли компании, которые  требовалось оформить на имя двух лиц – по 30% каждому из них. 

Выяснилось также что глава общины  Норамарг представил в  суд иск о расторжении ранее заключенного с директором ООО «Авазаатик» договора о аренде  участка. Суд удовлетворил иск, после  чего был заключен новый  договор об аренде  - с другими лицами.

Директор ООО «Авазаатик» и другие  свидетели назвали имена  Овика и Джоника Абрамянов  и Алика Саргсяна в  числе замешанных в злоупотребления. 

Уголовное дело  на основании собранных материалов  направлено в Специальную следственную службу.

Примечание: лицо, подозреваемое или обвиняемое в предполагаемом преступлении, считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, предусмотренном УК РА и решением суда, вступившим в силу.

 




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