Свидетели назвали имена Овика и Джоника Абрамянов и Алика Саргсяна в числе замешанных в злоупотребления — уголовное дело направлено в ССС

В управлении по коррупционным делам, преступлениям против собственности и киберпреступлений Главного управления по особо важным делам СК РА собраны материалы о превышении ответственными лицами законодательного и исполнительного органов своих полномочий, о мошенничестве и др.

Как сообщили Арменпресс в ССС, на основании показаний директора компании «Авазаатик» возбуждено уг/дело и в результате следственных мероприятий выяснилось, что с 2000г. компания занималась горнодобывающей деятельностью в Араратской области, вложила около 80 000 долларов на приобретение линий по промывке песка. Однако в 2008г. высокопоставленные лица стали чинить им препоны, вымогая 60% прибыли компании, которые требовалось оформить на имя двух лиц – по 30% каждому из них.

Выяснилось также что глава общины Норамарг представил в суд иск о расторжении ранее заключенного с директором ООО «Авазаатик» договора о аренде участка. Суд удовлетворил иск, после чего был заключен новый договор об аренде - с другими лицами.

Директор ООО «Авазаатик» и другие свидетели назвали имена Овика и Джоника Абрамянов и Алика Саргсяна в числе замешанных в злоупотребления.

Уголовное дело на основании собранных материалов направлено в Специальную следственную службу.

Примечание: лицо, подозреваемое или обвиняемое в предполагаемом преступлении, считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, предусмотренном УК РА и решением суда, вступившим в силу.