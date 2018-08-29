Партия «Еркирцирани» никого не считает соперником в выборах Совета старейшин

Партия «Еркирцирани» ни одну политическую силу не считает соперником в выборах Совета старейшин. Как передает Арменпресс, так сказала представитель ЕЦ Сона Агекян.

Необходимые для участия в выборах документы уже представлены в ЦИК. Партийный список возглавляет председатель ЕЦ Заруи Постанджян.

«У ереванцев будет мэр, который будет знаком со всеми проблемами города. Заруи Постанджян готова взять эту ответственность и сделать Ереван справедливым городом», - сказала Агекян.

«Все включенные в наш список кандидаты – люди востребованные во всех отраслях. У всех есть управленческий опыт, они люди известные. Мы представим свою программу, и граждане сами выберут Совет старейшин», - добавила она.

По ее словам, они пошли навыборы, поскольку видят на посту градоначальника именно Заруи Постанджян.