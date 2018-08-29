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Партия «Еркирцирани» никого не считает соперником в выборах Совета старейшин

Партия «Еркирцирани» никого не считает соперником в выборах Совета старейшин

Партия  «Еркирцирани» ни одну  политическую силу не  считает соперником в  выборах Совета  старейшин. Как  передает Арменпресс, так  сказала представитель ЕЦ Сона Агекян.

Необходимые для  участия  в  выборах документы  уже  представлены  в  ЦИК. Партийный  список  возглавляет председатель  ЕЦ Заруи Постанджян.

«У ереванцев будет мэр, который будет знаком со всеми проблемами города. Заруи Постанджян готова взять эту  ответственность и сделать Ереван справедливым городом», - сказала Агекян. 

«Все включенные  в  наш список  кандидаты – люди востребованные во всех отраслях. У всех есть  управленческий опыт, они люди известные. Мы  представим свою программу, и граждане  сами  выберут Совет старейшин», - добавила  она.

По ее словам, они пошли навыборы, поскольку видят  на посту  градоначальника именно Заруи Постанджян.




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