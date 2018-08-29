Аятолла Хаменеи: переговоров с США не будет ни на каком уровне

Руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил в среду, что переговоры с США на нынешнем этапе невозможны ни на каком уровне, передает Арменпресс.

"На данный момент, учитывая агрессивный и невежественный тон Вашингтона, переговоры с США невозможны ни на каком уровне", - говорится в заявлении Хаменеи, распространенном на его официальном сайте. При этом он добавил, что "прок от прежних договоренностей с США был минимальным".

"США хотят добиться, чтобы мы первыми пошли на переговоры. Как я уже говорил, этого не будет", - подчеркнул руководитель Ирана.

Ранее Хаменеи отмечал, что США нарушили договоренности по ядерной сделке "после того, как получили то, что им нужно". "Выход Америки из Совместного всеобъемлющего плана действий доказывает, что Вашингтону нельзя доверять", - написал он.

В мае президент США Дональд Трамп объявил о выходе из соглашения по иранскому атому и обещал не только вернуть старые, но и ввести новые санкции. Первая часть американских санкций была вновь введена в действие в ночь на 7 августа, эти ограничительные меры охватили, в частности, автомобилестроение Ирана, куплю-продажу золота и ряда других металлов. Оставшиеся санкции вступят в силу 5 ноября.





