Гильермо дель Торо обратил внимание на нехватку женщин среди режиссеров

Президент жюри основного конкурса Венецианского кинофестиваля Гильермо дель Торо считает, что в настоящее время назрела необходимость обратить внимание на проблему недостатка женщин-режиссеров, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Венецианский кинофестиваль проходит с 29 августа по 8 сентября. В основной программе смотра 21 картина из США, Франции, Германии, Италии. Женщина-режиссер в конкурсе всего одна — австралийка Дженнифер Кент с фильмом "Соловей".

"Это реальная проблема, которая сейчас существует в нашей культуре, и многие голоса, которые хотят быть услышанными, действительно должны быть услышанными. Я считаю, что в наше время важно обращать на это внимание и показывать, что эта проблема существует", — сказал дель Торо журналистам в среду.

По его словам, как продюсер он работает над пятью проектами — три из них фильмы женщин-режиссеров и два — дебютантов. Он заметил, что не зря в составе жюри в этом году в Венеции пять женщин и четыре мужчины, и это сделано не просто для вида, а потому что в этом реально есть необходимость.