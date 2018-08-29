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Гильермо дель Торо обратил внимание на нехватку женщин среди режиссеров

Гильермо дель Торо обратил внимание на нехватку женщин среди режиссеров

Президент жюри основного конкурса Венецианского кинофестиваля Гильермо дель Торо считает, что в настоящее время назрела необходимость обратить внимание на проблему недостатка женщин-режиссеров, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Венецианский кинофестиваль проходит с 29 августа по 8 сентября. В основной программе смотра 21 картина из США, Франции, Германии, Италии. Женщина-режиссер в конкурсе всего одна — австралийка Дженнифер Кент с фильмом "Соловей".

"Это реальная проблема, которая сейчас существует в нашей культуре, и многие голоса, которые хотят быть услышанными, действительно должны быть услышанными. Я считаю, что в наше время важно обращать на это внимание и показывать, что эта проблема существует", — сказал дель Торо журналистам в среду.

По его словам, как продюсер он работает над пятью проектами — три из них фильмы женщин-режиссеров и два — дебютантов. Он заметил, что не зря в составе жюри в этом году в Венеции пять женщин и четыре мужчины, и это сделано не просто для вида, а потому что в этом реально есть необходимость.

 

 




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