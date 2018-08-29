Блок «Ереванская общественность» представила в ЦИК документы для участия в выборах Совета старейшин
Блок «Ереванская общественность» представила в ЦИК пакет необходимых документов для участия в выборах Совета старейшин.
Как передает Арменпресс, список блока возглавляет АнаитТарханян.
«Настроение хорошее, идем к победе. В центре нашего внимания будет здравоохранение, окружающая среда, социальные вопросы, инфраструктура, создание новых рабочих мест», - сказала она.
Вторым номером значится Армен Ованнисян, который верит в справедливые выборы, но во главе ЦИК не хочет видеть человека, который годами участвовал в организации совершенно иных выборов.
Блок «Ереванская общественность» идет на выборы с лозунгом «Во имя родного города».
В избирательном списке ЕО – 47 человек.