Блок «Ереванская общественность» представила в ЦИК документы для участия в выборах Совета старейшин

Блок «Ереванская общественность» представила в ЦИК пакет необходимых документов для участия в выборах Совета старейшин.

Как передает Арменпресс, список блока возглавляет АнаитТарханян.

«Настроение хорошее, идем к победе. В центре нашего внимания будет здравоохранение, окружающая среда, социальные вопросы, инфраструктура, создание новых рабочих мест», - сказала она.

Вторым номером значится Армен Ованнисян, который верит в справедливые выборы, но во главе ЦИК не хочет видеть человека, который годами участвовал в организации совершенно иных выборов.

Блок «Ереванская общественность» идет на выборы с лозунгом «Во имя родного города».

В избирательном списке ЕО – 47 человек.