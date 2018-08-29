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Блок «Ереванская общественность» представила в ЦИК документы для участия в выборах Совета старейшин

Блок «Ереванская общественность» представила в ЦИК документы для участия в выборах Совета старейшин

Блок  «Ереванская  общественность» представила  в ЦИК  пакет необходимых  документов  для  участия в  выборах Совета  старейшин.

Как передает Арменпресс, список  блока возглавляет АнаитТарханян.

«Настроение  хорошее, идем к  победе. В центре  нашего внимания  будет здравоохранение, окружающая среда, социальные  вопросы, инфраструктура, создание  новых рабочих мест», - сказала она. 

Вторым номером значится  Армен Ованнисян, который верит в  справедливые  выборы, но во главе ЦИК  не  хочет видеть человека, который  годами участвовал в  организации совершенно иных выборов.

Блок  «Ереванская  общественность» идет на выборы  с лозунгом «Во имя родного города».

В  избирательном списке ЕО – 47 человек.




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