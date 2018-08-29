Глава МИД Саудовской Аравии призвал усилить санкции в отношении Ирана

Саудовская Аравия выступает за введение дополнительных санкций против Ирана, заявил глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр, передает Арменпресс.

"Что касается иранской ядерной программы и исторического соглашения вокруг этой программы, то мы с самого начала говорили, что эта программа слабая и не предусматривает принятия активных мер, которые бы не позволили Ирану в кратчайшие сроки продолжить свою ядерную программу, поскольку это соглашение заканчивалось в 2025 году и была опасность, что они за короткое время могут опять создать ядерную бомбу", — сказал министр на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

"Кроме того, это соглашение не предусматривает ограничение роли Ирана в поддержке терроризма и не ограничивает иранские разработки в области баллистических ракет. Мы считаем, что Иран заслуживает того, чтобы мы приняли больше санкций в отношение этого государства ", — продолжил дипломат.





