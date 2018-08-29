Армения проведет с Россией новые переговоры по ценам на газ

Какой-либо напряженности в армяно-российских отношениях относительно цен на газ нет и не будет.

Как передает Арменпресс, так заявил министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов РА Артур Григорян в ходе пресс-конференции, посвященной итогам 100 дней его деятельности на посту. Он добавил, что в важнейших вопросах между Арменией всегда было и будет взаимопонимание, и это позволяет полагать, что для Армении цена на газ не вырастет.

Министр отметил, что переговоры по газовым ценам, как правило, ведут первые лица государств. На данный момент никаких переговоров нет, но к концу года истекает срок Соглашения между Россией и Арменией «О порядке формирования цен при поставках природного газа в Республику Армения» и, естественно, будут новые переговоры, и Армения постарается договориться о более низкой цене.

«Правительство Армении будет делать все, чтобы цена на газ была ниже, чем сегодня», - сказал Артур Григорян.

По словам министра, переговоры продолжатся и с Ираном: армянская сторона провела с министром энергетики Ирана ряд консультаций и подняла вопрос о поставках Ираном газа по возможно низкой цене.