Что будет обсуждать премьер Грузии в Азербайджане

Премьер министр Грузии Мамука Бахтадзе в рамках официального визита в Азербайджан встретится с президентом страны Ильхамом Алиевым, передает Арменпресс.

Первый официальный визит главы грузинского правительства в Азербайджан состоится 30 августа.

Как отметил Бахтадзе, Грузия и Азербайджан являются стратегическими партнерами, которые совместно осуществляют исторически важные проекты.

"Мы рассмотрим очень важные новые направления с точки зрения регионального сотрудничества. Также те инициативы, которые помогут еще больше углубить и увеличить наши торговые отношения. А это в конечном итоге позитивно отразится на экономический рост нашей страны и на нашей главной цели – сформировать Грузию региональным хабом", — заявил Бахтадзе на брифинге в среду.

В рамках визита также запланирована встреча главы грузинского правительства с его азербайджанским коллегой Новрузом Мамедым и с председателем Милли Меджлиса Азербайджана Октаем Асадовым.