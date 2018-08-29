Министр иностранных дел Республики Арцах принял делегацию Европарламента
16:52, 29 Август, 2018
29 августа министр иностранных дел Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Масис Маилян принял делегацию Европарламента во главе с депутатом Мартином Зоннеборном. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МИД Арцаха.
В ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества между Арцахом и Европарламентом, направленного на дальнейшее укрепление демократических институтов в республике. Глава внешнеполитического ведомства выразил уверенность, что сотрудничество Европарламента с Республикой Арцах внесет свой важный вклад в укрепление мира и стабильности в регионе, демонстрируя неприемлемость политики Азербайджана по изоляции Арцаха в качестве средства решения азербайджано-карабахского конфликта.
По просьбе гостей, Масис Маилян представил приоритеты внешней политики Арцаха, в частности, шаги, направленные на достижение прогресса в процессах международного признания Арцаха и мирного урегулирования азербайджано-карабахского конфликта на основе факта реализованного народом Арцаха права на самоопределение.
Коснувшись процесса государственного строительства в республике, глава МИД подчеркнул приверженность народа и властей Республики Арцах укреплению независимой государственности, основанной на демократических ценностях и принципах.
Участники встречи подчеркнули важность подобных визитов в деле дальнейшего развития и расширения сотрудничества между Республикой Арцах и европейскими структурами.
Во встрече также принимали участие председатель Европейской Армянской федерации «За справедливость и демократию» Каспар Карампетян и Исполнительный директор Федерации Эгине Эвинян.