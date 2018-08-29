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В Ереване прекращена деятельность микроавтобусного маршрута номер 62

В Ереване прекращена деятельность микроавтобусного маршрута номер 62

В с 1-го сентября Ереване прекращена деятельность микроавтобусного маршрута номер 62 – по причине отказа обслуживающей компании от эксплуатации данного маршрута. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана.

Для обеспечения транспорта жителям Тбилисского шоссе и Канакера, которые пользоваись этим маршрутом, будут продлены линии маршрута номер 21 – до 14-й улицы Канакера, вплоть до конечной остановки  микроавтобусного маршрута номер 62. Мэрия Еревана просит прощения за причиненные неудобства.


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