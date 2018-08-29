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В горах Армении подразделения РЭБ ЮВО оборудовали специализированный полигон

В горах Армении подразделения РЭБ ЮВО оборудовали специализированный полигон

Военнослужащие подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, в рамках проведения лагерного сбора оборудовали специализированный участок для проведения занятий на незнакомой высокогорной местности.

 «Учебно-тренировочный комплекс оборудован бронеобъектами, имитирующими работу средств связи и разведки условного противника, а также учебные места для проведения занятий и сдачи нормативов по развертыванию из походного положения в боевое современных комплексов и станций РЭБ», – рассказал начальник службы РЭБ соединения подполковник Игорь Попов.

В ходе полевых занятий военные специалисты в едином замысле двусторонних ротных тактических учений выполняют задачи по обнаружению источников радиоэлектронного излучения и прикрытию своих огневых позиций от условных радиоуправляемых снарядов, авиационных и минометных мин, а также беспилотных летательных аппаратов условного противника.

На лагерных сборах подразделения РЭБ в российской военной базе на высокогорном полигоне «Камхуд» и специализированном полигоне принимают участие более 300 военнослужащих и задействовано около 50 единиц военной и специальной техники.

 

 

 

 

 




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