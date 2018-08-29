Араик Арутюнян хочет достичь всеобщей инклюзивной системы образования

Армения должна перейти на всеобщую инклюзивную систему образования. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами заявил министр образования и науки Армении Араик Арутюнян на ежегодном совещании с директорами ереванских школ.

Он утверждает, что внедрение подобной системы во всех школах будет приоритетом для него. Министр считает, что воспринимать инклюзивную систему образования в состоянии лишь общества, где царит атмосфера взаимопонимания, любви и взаимопомощи.

"Это нужно не детям с инвалидностью или специальными потребностями, а каждому гражданину", — подчеркнул он.

В этом контексте Арутюнян подчеркнул, что в случае всеобщего внедрения этой системы будет также введен институт помощника учителя.

Отметим, что опыт Армении по переходу ко всеобщему инклюзивному образованию был высоко оценен странами Восточной Европы и стран СНГ. Сейчас эту систему внедрила малая часть школ, поскольку в большинстве случаев здания не приспособлены для передвижения детей с инвалидностью и имеется нехватка специализированных кадров.