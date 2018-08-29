Раскрыты злоупотребления в старшей школе N46: нанесенный государству ущерб восстановлен

В рамках уголовного дела, расследуемого в Шенгавитском отделе следственного управления СК Армении, раскрыты очевидные злоупотребления в старшей школе N46.



Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Следственного комитета Армении.

В ходе предварительного следствия получены достаточные фактические данные о том, что на различные ставки в данной школе были оформлены члены семьи бывшего директора учебного заведения, однако на работу они не являлись, но на их имена отчислялась зарплата.В результате этих злоупотреблений, имевших место в 2010-2018 гг., государству был нанесен ущерб в 7 651 346 драмов.На основании полученных доказательств, бывшему директору школы предъявлено обвинение по пункту 1-му части 3-й статьи 179-й (Присвоение или растрата в особо крупных размерах) УК Армении.Он признал себя виновным и полностью возместил причиненный ущерб, выплатив сумму в 7 651 346 драмов на депозитный счет СК Армении.Следствие продолжается.