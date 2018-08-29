В Висбадене решили демонтировать 4-метровую статую Эрдогана

Власти германского Висбадена (федеральная земля Гессен) распорядились демонтировать 4-метровую позолоченную статую президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, которая была установлена в рамках фестиваля современного искусства Wiesbaden Biennale. Об этом администрация города сообщила в Twitter, передает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В заявлении эта мера объясняется неспособностью "обеспечить безопасность" статуи.

Минувшей ночью пожарная служба убрала фигуру с Площади германского единства в центре города, для этого пришлось задействовать кран. По данным полиции, никаких инцидентов во время демонтажа зафиксировано не было.

Статуя, установленная в понедельник вечером, стала причиной ожесточенных споров и дискуссий о границах свободного искусства. Ранее на ней появились надписи, в том числе оскорбительного характера. Тем не менее, многие сторонники Эрдогана охотно фотографировались на ее фоне, держа в руках турецкие флаги. Во вторник вечером дело дошло до словесных стычек и даже потасовок между сторонниками и противниками турецкого президента. В полиции сообщили о появлении "неких агрессивных настроений".





