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Фестиваль One Caucasus 2018 соберет в Грузии музыкантов разных стран

Фестиваль One Caucasus 2018 соберет в Грузии музыкантов разных стран

Музыканты из США, Сенегала, Ирана, Польши и стран Южного Кавказа выступят на Международном фестивале One Caucasus 2018, который в пятый раз пройдет в Грузии 1 и 2 сентября, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Главная цель фестиваля, двери которого открыты для всех желающих, это создание вдохновляющего, мирного и безопасного пространства для проживающей на Кавказе молодежи.

В этом году фестиваль поменял свое месторасположение: из грузинского села Церакви Марнеульского района он переехал в село Поладаури Болнисского района (регион Квемо-Картли).

От имени Армении выступит Tmbata Orchestra, исполняющий традиционную армянскую фольклорную музыку вместе с фолк-мотивами других стран, и альтернативная рок-группа Nemra.

в программе фестиваля традиционно запланированы различные кинопоказы, ярмарки изделий народного промысла, тематические семинары и детская зона.

 




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