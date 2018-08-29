Президент Армен Саркисян направил телеграмму соболезнования президенту Болгарии Румену Радеву в связи с трагическим инцидентом с туристическим автонусом в городе Своге. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

«Разделяя Вашу и дружественного болгарского народа скорбь, желаю родным и близким погибших выдержки и мужества духа, а раненым - скорейшего выздоровления",- сказано, в частности, в телеграмме соболезнования.