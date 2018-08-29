10 металлургическим и 146 неметаллургическим рудникам сделано предупреждение

Министерство энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении провело инспекцию в металлургических и неметаллургических рудниках республики. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами заявил министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении Артур Григорян.

По его словам, в первую очередь были проверены условия эксплатации и выполнение обязательств на металлургических рудниках республики. Проверялась прозрачность финансовой деятельности компаний.

Как заявил министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении Артур Григорян, из 27 металлургических рудников в 10 были бнаружены недостатки. Этим 10 металлургическим рудникам было сделано предупреждение о том, что лимиты эксплуатации у них превышены. Такие же предупреждения были сделаны 146 неметаллургическим рудникам.

Это дает команиям-разработчикам месторождений 90 дней на устранение недостатков, в противном случае они будут лишены лицензий.