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10 металлургическим и 146 неметаллургическим рудникам сделано предупреждение

10 металлургическим и 146 неметаллургическим рудникам сделано предупреждение

Министерство энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении провело инспекцию в металлургических и неметаллургических рудниках республики. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами заявил министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении Артур Григорян.

По его словам, в первую очередь были проверены условия эксплатации и выполнение обязательств на металлургических рудниках республики. Проверялась прозрачность финансовой деятельности компаний.

Как заявил министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении Артур Григорян, из 27 металлургических рудников в 10 были бнаружены недостатки. Этим 10 металлургическим рудникам было сделано предупреждение о том, что лимиты эксплуатации у них превышены. Такие же предупреждения были сделаны  146 неметаллургическим рудникам.

Это дает команиям-разработчикам месторождений 90 дней на устранение недостатков, в противном случае они будут лишены лицензий.


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