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Японская собака, любящая подводное плавание, покорила интернет

Японская собака, любящая подводное плавание, покорила интернет

Видео собаки из Японии, которая умеет нырять и доставать из-под воды предметы, собирает десятки тысяч просмотров в сети интернет.

Золотистый ретривер Джилл живет в Японии вместе с такой же собакой по кличке Лотта.  Со своим хозяином они нередко выбираются на природу.

Любимое занятие Джилл – плавать и нырять. Ретривер умеет кружиться в воде, задерживать дыхание, открывать глаза и доставать со дна различные предметы.

Некоторые видео собирают больше ста тысяч просмотров. 

 

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