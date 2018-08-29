Этим летом потребление электричества в Армении оказалось рекордно высоким: Артур Григорян

В 2018 году потребление электричества в республике оказалось рекордно высоким. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами заявил министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении Артур Григорян. В начале года был зафиксирован спад потребления электроэнергии, что было связано с аномально теплой зимой. теплой. А вот лето выдалось жарким, поэтому холодильники и кондиционеры работали на полную мощность. Тем не менее, импортировать электричество практически не пришлось даже на фоне временного простоя армянской АЭС, связанной с плановым ремонтом. Сегодня же станция все еще работает на половинную мощность. Отметим, что и ереванская ТЭЦ остановилась на плановый ремонт. Энергосистема страны смогла заместить эти мощности и обеспечить всех потребителей, подчеркнул министр.

Напомним, в 2017 году в Армении потребили 5 миллиарда 620 миллионов кВт.ч электроэнергии. Это примерно на 5,5% больше, чем в 2016 году.

По мнению министра, важным было и то, что правительство пришло к соглашению с «Ташир-групп» по вопросу высоковольтных линий электропередач.

Как заявил министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении Артур Григорян, в Министерстве подготовлен пакет реформ по реорганизации аппарата Министерства энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении. Кроме того, он напомнил, что с 1-го июля необеспеченным семьям снизили тариф на электроэнергию на 10 драмов.