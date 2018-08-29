Зарубежные инвесторы выразили готовность построить в Армении ветряные электростанции на общую мощность в 200 МВт. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами заявил министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении Артур Григорян.

Среди инвесторов – компании из Арабских Эмиратов, Испании и Чехии. Ранее переговоры с Минэнерго проводили и компании из Польши и Ирана.

В конце 90-х – начале 2000-х, при поддержке правительства Нидерландов, в Армении была составлена подробная карта ветряных потоков, которой могут воспользоваться любые возможные инвесторы.

Пока что в Армении нет крупных ветряных станций. В 2005 году на грант правительства Ирана была построена небольшая станция на 2,64 МВт. А в 2015 году в Зангезурских горах на юге страны был открыт небольшой ветряк малой мощности (примерно на 100 тысяч кВт.ч в год). В общей генерации электричества республики ветряные станции занимают доли процента.