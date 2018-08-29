Мотострелки ЮВО в горах Армении блокировали и разгромили условного противника

Военнослужащие мотострелковых подразделений российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, в рамках проведения двусторонних ротных тактических учений блокировали и разгромили условного противника на высокогорном полигоне «Алагяз».

По замыслу противник захватил один из населенных пунктов в районе проведения учений и вел беспокоящий огонь с его окраины. Командир подразделения принял решение блокировать населенный пункт. Огнем из всех видов стрелкового оружия и боевых машин, в том числе танков, артиллерии, авиации были проведены действия по уничтожению очагов сопротивления условного противника, не разрушая полностью занятый бандитами населенный пункт.

Основная цель двусторонних тактических учений направлена на самостоятельное принятие решение командиров ротного звена, на успешное выполнение поставленных учебно-боевых задач в не стандартных действиях условного противника, с учетом применяемого опыта в современных вооруженных конфликтах и локальных войнах.

Двусторонние ротные тактические учения в Закавказье проводятся в период с 20 августа по 15 сентября. Ежедневно в них принимают участие более 500 военнослужащих и задействовано около 100 единиц военной техники.