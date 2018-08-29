До 2020 года в Армении будут построены солнечные электростанции с суммарной мощностью 100 мегаватт
14:33, 29 Август, 2018
Развитие альтернативной энергетики для Армении имеет важное значение. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами заявил министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов РА Артур Григорян.
По его словам, возобновляемая энергетика считается приоритетом и имеет серьезное стратегическое значение для Армении.
«Мы пытаемся сделать все возможное, чтобы Армения имела минимальную зависимость от других энергоресурсов, посему для нас важно развитие альтернативной энергетики», – отметил А. Григорян.По словам министра, будет предложено, чтоб солнечные электростанции с суммарной мощностью 100 мегаватт были построены в Армении до 1 января 2020 года.