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До 2020 года в Армении будут построены солнечные электростанции с суммарной мощностью 100 мегаватт

До 2020 года в Армении будут построены солнечные электростанции с суммарной мощностью 100 мегаватт

Развитие альтернативной энергетики для Армении имеет важное значение. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами заявил министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов РА Артур Григорян.

По его словам, возобновляемая энергетика считается приоритетом и имеет серьезное стратегическое значение для Армении.

«Мы пытаемся сделать все возможное, чтобы Армения имела минимальную зависимость от других энергоресурсов, посему для нас важно развитие альтернативной энергетики», – отметил А. Григорян. 

По словам министра, будет предложено, чтоб солнечные электростанции с суммарной мощностью 100 мегаватт были построены в Армении до 1 января 2020 года.


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