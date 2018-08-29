СМИ: Бен Аффлек может лишиться роли Бэтмана из-за проблем с алкоголем

Будущее актера Бена Аффлека в роли Бэтмана находится под вопросом из-за возросших страховых расходов, связанных с лечением от алкогольной зависимости. Об этом сообщил интернет-портал The Wrap со ссылкой на источники,передает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Аффлек на прошлой неделе был во второй раз за последний год помещен в наркологическую клинику, в связи с чем студия Warner Brothers рассматривает вариант расторжения контракта с актером.

"Вероятнее всего, студия заменит Бена Аффлека, поскольку страховые расходы взлетят до небес", - передает портал слова эксперта по страхованию. Он уточнил, что страховые компании могут потребовать суммы, сравнимые с половиной бюджета фильма о супергерое из-за угрозы срыва производства картины. Новая кинолента о Бэтмане станет перезагрузкой франшизы. Планируемая дата выхода пока не известна.

В последние годы актер переживает непростой период в личной жизни. В июне 2015 года он расстался со своей женой Дженнифер Гарнер, но договорился с ней вместе воспитывать троих общих детей - 12-летнюю Вайолет, девятилетнюю Серафини и пятилетнего Сэмуэля. По сведениям СМИ, Аффлек и Гарнер приняли решение развестись, в частности, из-за болезненного пристрастия Бена к алкоголю и азартным играм. Сам он опровергал эти утверждения.

Аффлек начал актерскую карьеру в 1980-х. Он известен зрителям, в частности, по фильму "Умница Уилл Хантинг" (Good Will Hunting, 1997), принесшему ему вместе с Мэттом Дэймоном "Оскар" за лучший сценарий, лентам "Армагеддон" (Armageddon, 1998) и "Догма" (Dogma, 1999).



