Мужчина стал мамой для кенгурят – история самой милой семьи Австралии на видео

Пока все заводят кошек, собак и попугаев, этот мужчина ухаживает за кенгуру, которые его невероятно любят, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Всем известны знаменитые австралийские животные, которые часто являются героями смешных и удивительных видео в Интернете. Да, речь идет о больших, мощных и даже опасных кенгуру.

И пока в Австралии процветает охота на них ради мяса и шкуры, Крис Барнс, наоборот, спасает их жизни. Он ухаживает и становится мамой для всех малышей кенгуру, которые остались без матерей из-за неаккуратности водителей.

Крис дает деткам имена, кормит их, изготавливает сумочки, где они могут прятаться прямо как у своей мамы и многое другое. Сами кенгуру же его безумно любят и везде ходят за ним. Когда они растут, в них может проявиться агрессия, но вреда кенгуру своему спасителю все равно не причинят.