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В Канаде каякер преодолел 30-ти метровый водопад и снял это на видео

В Канаде каякер преодолел 30-ти метровый водопад и снял это на видео

Немецкий турист во время сплава на каяке по реке Хей в Канаде преодолел 30-ти метровый водопад и остался невредим, сообщает Daily Mail,передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

На кадрах видно, как после падения с высоты мужчина находится под водой, но затем благополучно поднимается на поверхность.

На берегу его ждал другой каякер, который готов был в случае необходимости оказать помощь туристу. 

 




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