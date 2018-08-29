В Канаде каякер преодолел 30-ти метровый водопад и снял это на видео

Немецкий турист во время сплава на каяке по реке Хей в Канаде преодолел 30-ти метровый водопад и остался невредим, сообщает Daily Mail,передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

На кадрах видно, как после падения с высоты мужчина находится под водой, но затем благополучно поднимается на поверхность.

На берегу его ждал другой каякер, который готов был в случае необходимости оказать помощь туристу.