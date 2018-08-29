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Совместный выпуск армяно-индийских марок подтверждает сотрудничество обеих стран в области культуры

Совместный выпуск армяно-индийских марок подтверждает сотрудничество обеих стран в области культуры

Тематический  «Совместный  выпуск армяно-индийских марок. Национальные танцы» подтверждает сотрудничество обеих стран в области культуры. Как передает «Арменпресс», церемония гашения марок состоялась с участием посла Индии в Армении Суреша Бабу Тадипанени.

Как сказал на церемонии посол, это прекрасный пример, который подтверждает сотрудничество обеих стран в области культуры.   «Очень рад, что индийские марки представляются в Армении»,- сказал посол Индии в Армении Суреш Бабу Тадипанени, добавив, что рад и выставке совместного  выпуска армяно-индийских марок в Армении.

На первой марке представлен армянский танец «Հով արեք», на мотивы нарродной песни «Հով արեք, սարեր ջան» («Дайте тень, горы мои»), которая вошла и в творчество Комитаса. Танцуют женщины. Вторая марка представляет индийский танец  «Манипури» - один из классических танцев Индии, из провинции Манипур.

С армянской стороны марки гасили директор «Айпост» Хуан Пабло Гечиджян, председатель Союза филателистов Армении Овик Мусаэлян, замминистра транспорта, связи и информационных технологий Армении Армен Арзуманян.


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