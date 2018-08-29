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Bloomberg: Британия и ЕС обсуждают перенос крайнего срока сделки по Brexit

Bloomberg: Британия и ЕС обсуждают перенос крайнего срока сделки по Brexit

Крайний срок заключения сделки в рамках Brexit между Соединенным Королевством и Евросоюзом (ЕС) может сдвинуться с октября на ноябрь. Как сообщают источники агентства Bloomberg, обе стороны признают маловероятным достижение договоренностей в ранее обозначенных временных рамках, передает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Намеченный на 18 октября саммит ЕС обозначался как "дедлайн", к которому стороны должны представить готовое соглашение по условиям выхода Великобритании из ЕС, чтобы успеть подписать и ратифицировать его к официальной дате Brexit - 29 марта 2019 года. Агентство допускает, что на фоне медленного продвижения к компромиссу стороны могут перенести презентацию итогового соглашения на декабрь или даже на январь 2019 года, однако в этом случае возрастает риск отказа от дальнейших переговоров.

 




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