Полтора десятка львов вышли на дорогу

Участник сафари в южноафриканском национальном парке Крюгера снял на видео, как мимо него по дороге прошел прайд львов. Ролик был опубликован на канале Kruger Sightings в YouTube. Путешественник Рэм Гойел (Ram Goyel) рассказал, что встретил прайд, в котором было около 15 львов, рано утром, когда в парке еще не было других машин. «Это было невероятно. Нам очень повезло, что львы прошли мимо нас», — поделился восторгами он. Но уже спустя несколько минут животные ушли с дороги из-за появившихся автомобилей. Из описания к видео следует, что посетителям парка впервые удалось увидеть и снять на дороге столь многочисленный прайд.