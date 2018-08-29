Правительство Армении заявило о своей политике создания единой цифровой среды для управления во всех отраслях, развивая услиги, оказываемые госорганами и органами местного самоуправления.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении, среди основных задач для осуществления этой политики – создание базы данных, повышение дигитальных навыков и обеспечение кибер-безопасности.

В сотрудничестве с частным сектором, правительство Армении намерено создать базу данных, в соответствии с мировыми стандартами, на основе чего и будут формироваться стандарты оказания вышеперечисленных услуг.

Министерством транспорта, связи и информационных технологий Армении объявлен конкурс на закуп услуги создания хранилища базы данных в Армении, который пройдет в 2 этапа.

Заявки на участие в конкурсе принимаюыся до 15:00 18-го сентября. Детали конкурса опубликованы по ссылке.

Для дополнительной информации звонить по телефону: +37410590047.