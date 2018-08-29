В Армении ожидаются кратковременные дожди и грозы

Армгидрометцентр представил прогноз погоды в Армении на ближайшие несколько дней. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью М!С Армении.



Как сообщает Армгидрометцентр, 31-го августа, а также 1-го сентября в вечерние часы в северных районах ожидаются кратковременные дожди и грозы, а 29-30 августа и 2-3-го сентября прогнозируется погода без осадков. Ветер будет юго-западным со скоростью 5-10 метров в секунду, во время грозы возможно усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Температура воздуха по республике 1-го сентября понизится на 3-4 градуса.



В Ереване29-30 августа и 2-3-го сентября прогнозируется погода без осадков.

29-31 августа столбик термометра будет колебаться в пределах 33-36 градусов тепла, а 1-го сентября – понизится до 31-33 градусов.