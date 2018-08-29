Время покажет, что конституционные реформы были необходимы: Эдуард Шармазанов

РПА не разделяет мнения Роберта Кочаряна о том, будто Серж Саргсян потерпел неудачу по причине принятия конституционных реформ и переназначения на пост премьер-министра Армении. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал зампредседателя НС Армении, пресс-секретарь РПА Эдуард Шармазанов. По его словам, оценки Кочаряна по поводу принятия конституционных реформ – не новость.

«Я могу лишь подтвердить позицию РПА и мое мнение: конституционные реформы и переход к парламентской республике были необходимы. Время покажет, что это проистекало из интересов нашей страны»,- сказал он.

Он не согласен и с тем мнением Роберта Кочаряна, будто Серж Саргсян затеял эти реформы ради сохранения власти. По его словам, переназначение Сержа Саргсяна на пост премьер-министра Армении также проистекало из интересов нашей страны.

«РПА составляло тогда политическое большинство, а в нашей команде не было более мудрого, подготовленного, осознающего интересы госбезопасности и Арцаха деятеля, чем Серж Саргсян»,- сказал он.

Как сказал зампредседателя НС Армении, пресс-секретарь РПА Эдуард Шармазанов, несмотря на указанные разногласия, РПА не исключает возможности сотрудничества с Робертом Кочаряном.

«У нас была политическая повестка, и во имя укрепления Армении мы готовы сотрудничать со всеми теми, кто разделяет наши позиции. Наша борьба – не против кого-то, а во имя укрепления Армении»,- сказал зампредседателя НС Армении, пресс-секретарь РПА Эдуард Шармазанов.

По его словам, Роберу Кочаряну есть – что еще сказать и сделать в политике.

Несколько дней назад Кочарян, который сейчас находится под следствием, заявил о возвращении в политику. В беседе с корреспондентом НТВ он оценил свои шансы на успех. ретьему президенту Армении Сержу Саргсяну не стоило предпринимать попыток сохранить власть, пересев в кресло премьера. Такое мнение в эксклюзивном интервью НТВ высказал бывший армянский президент Роберт Кочарян.

Роберт Кочарян: «Я был президентом Армении 10 лет. За эти 10 лет ВВП Армении вырос в пять раз… а бюджет вырос в восемь раз. Все, что вы видите в Ереване интересное, реконструированное, — все построено в те годы. Вы знаете, мы создавали по 35–40 тысяч рабочих мест ежегодно. Доля малого и среднего бизнеса выросла с 15% на начало моего президентства до 46. Доля частного сектора в ВВП дошла до 80 с лишним процентов. Качество жизни изменилось просто радикальным образом. И нам надо об этом напомнить. Я 10 лет был вне политики, возможно, не все люди об этом помнят. Мы об этом напомним. И я думаю, эти люди, которые участвовали во всем этом процессе — создавали бизнес и поднимали экономику — они и станут той самой электоральной базой».Кочарян полагает, что сможет стать «очень серьезным консолидирующим центром для тех людей, которые видят сегодняшние проблемы».Нынешнюю ситуацию в Армении экс-президент назвал «безудержным популизмом».Роберт Кочарян: «Буквально на последнем митинге заявляется о том, что в Армении де-факто создалась новая система государственного управления, и революционная площадь объявлена высшим органом народовластия. Я цитирую, это не шутка…. Дальше буквально по тексту: правительство подотчетно этой площади… и все важнейшие вопросы внутриполитические и экономические будут обсуждаться на этой площади. Интересно, а вот цены на электроэнергию, коммунальные услуги, размеры пенсий, зарплат, налоговый кодекс, может, тоже будут обсуждаться на этой площади?.. Это не только вопрос отсутствия опыта: это вопрос тотального непонимания, что такое государственный механизм управления, что такое разделение властей».По выражению Кочаряна, нынешняя «революционная эйфория» не может держаться долго.Роберт Кочарян: «Вы знаете хоть один пример хоть одной революции, после которой жизнь у людей стала лучше?.. Может, это Египет, может, это Тунис, может, это Сирия, может, это Ливия? Жизнь людей кратно ухудшилась. Может, это Украина? Кроме потери территории, качество жизни людей заметно упало. Может, это Грузия? Это потеря территории. Приведите мне хоть один пример. Я не вижу поводов, почему у нас должно быть лучше».