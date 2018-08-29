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В воинской части МО Армении обнаружено тело старшего лейтенанта: возбуждено уголовное дело

В воинской части МО Армении обнаружено тело старшего лейтенанта: возбуждено уголовное дело

Главное военное следственное управление Следственного комитета Армении выясняет обстоятельства смерти старшего лейтенанта Карена Самвеловича Ованнисяна.

Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Следственного комитета Армении.

По сведениям, тело офицера с ранениями в области подбородка и верхней части головы было найдено 29 августа около 08:15 в дежурной части одной из воинских частей Минобороны Армении.

Следователи провели осмотр места инцидента. В связи с трагедией возбуждено уголовное дело по факту доведения до самоубийства. Ведется предварительное следствие.

Предпринимаются меры по всестороннему, объективному и полноценному расследованию случившегося.


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