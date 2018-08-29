В Facebook хочет полностью перейти на возобновляемые источники энергии к 2020 году

Американская компания Facebook поставила цель сократить выбросы своими предприятиями вредных газов, вызывающих парниковый эффект, на 75% и полностью перейти на возобновляемые источники энергии к концу 2020 года, передает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Сегодня мы берем на себя обязательство сократить выброс парниковых газов на 75% и обеспечивать функционирование наших глобальных операций на 100% из возобновляемых источников энергии к концу 2020 года", - уточнили в Facebook. С 2013 года компания заключила контракты на закупку свыше трех гигаватт электроэнергии, полученных за счет солнечных батарей и ветряных электростанций. Более 2,5 гигаватт из этого объема пришлось на последний календарный год.

Оператор одной из самых популярных в мире соцсетей напомнил, что остается активным сторонником Парижского соглашения по климату. Объявленные во вторник планы подготовлены с учетом этого глобального соглашения.





