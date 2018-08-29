ООН: четыре миллиона детей беженцев в мире не посещают школу

Число детей беженцев, не посещающих школу, в течение года выросло в мире на полмиллиона, достигнув 4 миллионов человек. Эти данные приведены в опубликованном в среду в Женеве докладе Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), передает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Четыре миллиона детей беженцев не посещают школу. Это означает, что всего лишь за год их число выросло на полмиллиона", - указывает УВКБ. Подчеркивается, что из 19,9 млн беженцев в мире, находящихся под опекой этого ведомства, 7,4 млн - это дети школьного возраста.

"Образование - это способ помочь детям залечить раны, и это также ключ к восстановлению их стран, - заявил в связи с публикацией доклада глава УВКБ Филиппо Гранди. - Без образования будущее этих детей и их общин будет безвозвратно потеряно".

Он напомнил о том, что школы - это единственное место, где дети беженцев могут приобщиться к нормальной жизни. По мнению Гранди, необходимы "срочные инвестиции" в обучение детей беженцев, так как в противном случае сотни тысяч из них "пополнят вызывающую беспокойство статистику".

По данным УВКБ, 61% детей беженцев посещают начальную школу, 23% - среднюю, и только у одного процента из них есть возможность получить высшее образование.





