Депутаты озабочены решением правительства Грузии о запрете экспорта зерна грузовиками

Депутаты НС Армении озабочены решением правительства Грузии о запрете экспорта и провоза через территорию Грузии зерна грузовиками, начиная с 15-го сентября. Как передает «Арменпресс», об этом на заседании НС Армении высказался депутат от фракции «Елк» Эдмон Марукян.

«Правительство Грузии приняло решение о запрете экспорта и провоза через территорию Грузии зерна грузовиками, начиная с 15-го сентября. Я говорил с руководителями транспортных компаний. По их расчетам, если везти только через Поти, то это может привести к подорожанию зерна на 50 долларов за тонну. И без того зерновые в РФ подорожали, сейчас они могут подорожать из-за транспортных расходов. Призываю связаться с партнерами в Грузии и попытаться урегулировать проблему путем парламентской дипломатии»,- сказал он.

Руководитель группы парламентской дружбы Армения-Грузия Эдуард Шармазанов подчеркнул, что он посетит Грузию до 15-го сентября. «В составе делегации будут представители всех фракций. Парламент сделает все, что в его силах, однако, это больше отмосится к функциям уважаемого правительства»,- сказал он.

Депутат Ширак Торосян подчеркнул, что это решение правительства Грузии поставило и ее перед аналогичной проблемой, и в Грузии зерно подорожает на 40 долларов за тонну. «Я говорил с депутатами грузинского парламента, они на заседании попытаются получить ответ от своего правительства – в чем причины этого решения, которое поставило в тяжелое ;положение транспортников как в Армении, так и в Грузии»,- сказал он.

Председатель НС Армении Ара Баблоян поблагодарил депутатов за обсуждение столь важного вопроса и выразил уверенность, что правительство сразу же откликнется на это.