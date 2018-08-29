WSJ: власти Германии рассматривают возможность оказания экономической помощи Турции

Власти Германии рассматривают возможность оказания экстренной финансовой помощи Анкаре, выражая озабоченность из-за того, что тяжелая экономическая ситуация, с которой столкнулась Турция, может дестабилизировать регион. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal,передает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По данным ее источников среди официальных лиц ФРГ и ЕС, консультации на этот счет находятся на ранней стадии и в итоге могут не привести к какому-либо результату. По сведениям газеты, ведутся, в частности, обсуждения по поводу возможности предоставления Анкаре обширного пакета финансовой помощи, согласованного всеми членами ЕС, или же ограниченных займов, направленных на оказание содействия в конкретных сферах.

Как пишет издание, Германия опасается, что экономические проблемы Турции и падение курса турецкой лиры могут негативно повлиять на экономическую ситуацию в европейских странах, а также привести к дальнейшей нестабильности на Ближнем Востоке и спровоцировать новую волну иммиграции оттуда в страны ЕС.

"Мы многое сделали бы для того, чтобы попытаться стабилизировать [ситуацию в] Турции, - приводит газета слова источника среди официальных лиц ФРГ. - У нас нет особенного выбора".

Резкое падение стоимости турецкой лиры в последние недели было связано, в том числе с решением президента США Дональда Трампа повысить пошлины на импорт алюминия и стали из Турции до 20% и 50% соответственно.

На экономическую ситуацию в стране также влияет напряженность в отношениях Анкары и Вашингтона, который требует освободить арестованного в Турции пастора Эндрю Брансона. Анкара отказывается это сделать, указывая, что пастор обвиняется в поддержке террористов. США в ответ ввели санкции в отношении двух турецких министров - юстиции и внутренних дел.



