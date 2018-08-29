В Мьянме вода из прорванной плотины затопила город и главную автотрассу

Вода из водохранилища, расположенного в центральной Мьянме, прорвала плотину и затопила близлежащий город — районный центр Сва, а также большой участок главной автотрассы страны, соединяющей столицу Мьянмы Нейпьидо с крупнейшими городами – Янгоном и Мандалаем, сообщает в среду в Facebook департамент пожарной службы Мьянмы, передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Департамент пожарной службы Мьянмы является основным агентством страны по чрезвычайным ситуациям.

Точные масштабы бедствия пока неизвестны, данные о пострадавших пока отсутствуют. Подразделения департамента пожарной службы, дислоцированные в районе бедствия, приступили к поисково-спасательной операции, говорится в сообщении. Автомобильное движение по трассе Янгон – Нейпьидо – Мандалай перекрыто с обеих сторон затопленного участка, сообщают спасатели.