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Национальное Собрание Армении одобрило проект закона об отпуске воды из озера Севан во втором чтении

Национальное Собрание Армении одобрило проект закона об отпуске воды из озера Севан во втором чтении

Национальное Собрание Армении сегодня, 29 августа, во втором чтении обсудило проект закона «О внесении дополнений в закон РА «Об утверждении годовой и комплексной программ мероприятий по восстановлению, сохранению, воспроизводству и использованию экосистемы озера Севан».

Как передает «Арменпресс», законопроект принят 80 голосами «за», 1 - «против».

До начала голосования депутат от Республиканской партии Армении (РПА) Айк Бабуханян отметил: «Если бы я не видел те поля, тех фермеров, у которых нет воды, то проголосовал бы против этого законопроекта, но я всё это видел и не могу не проголосовать “за”». Он напомнил, что пока не получил ответов на свои вопросы и предложил создать комиссию по управлению водными ресурсами страны. Проект закона принят: 80 «за», 1 «против».


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