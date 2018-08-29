Получивший армянское гражданство и вставщий на учет в ВС Армении Дэн Билзерян оказался в центре внимания иностранных СМИ

Звезда интернета, «король покера» Дэн Билзерян оказался в центре внимания иностранных СМИ по случаю своего визита в Армению. Как передает «Арменпресс», об этом пишет Daily Mail, отмечая, что Дэн Билзерян получил армянское гражданство и встал на учет в ВС Армении – как и полагается по закону.

«Имеющий в Инстаграм более 24 млн подписчиков Дэн Билзерян отпраздновал получение армянского гражданства «учениями» с армянскими солдатами»,- пишет Daily Mail, публикуя фото посещения Билзеряном Арцаха. Об этих приключениях Билзеряна пишет и сайт The Blast, сопровождая фото подписью: «Как видно, Билзерян очень любит новую родину».

Сам Билзерян опубликовал свое фото в Арцахе, подписав его «Первый день в качестве гражданина Армении».

Билзерян приехал в Армению с братом – Адамом, 27-го августа, 29-го августа они едут из Армении в Таиланд.