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У берегов Фиджи и Вануату объявили угрозу цунами

У берегов Фиджи и Вануату объявили угрозу цунами

Угроза возникновения цунами высотой до метра объявлена у берегов двух островов в архипелагах Фиджи и Вануату после сильного землетрясения в Тихом океане, сообщили в Тихоокеанском центре предупреждения цунами,передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Землетрясение магнитудой 7,0 произошло у берегов Новой Каледонии в среду в 3.51 по времени UTC (6.51 мск). Эпицентр толчков располагался в 212 километрах к западу от острова Хантер. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

 

 

 

 




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